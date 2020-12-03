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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının yanında

İHA

BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının yanında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dünyayı etkisi altına alan COVID19 salgını sürecinde üyelerinin sesi olmaya devam ediyor. Salgın döneminde 46 bini aşkın üyesi için ‘WhatsApp İletişim Hattı’ ve ‘BTSO Yanınızda’ gibi platformları devreye alan BTSO, işletmelerin 7 gün 24 saat boyunca aktarabildikleri talepleri çözüm önerileriyle birlikte rapor haline getirerek ilgili bakanlıklara ve kurumlara en hızlı şekilde ulaştırıyor.
BTSO, salgın döneminde ikinci zirvenin görüldüğü bugünlerde de üyelerinin yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüsün mart ayında Türkiye’de de tespit edilmesiyle işletmelerin ve çalışanların sağlıklı ve güvenli bir yapıda üretime devam etmesi için ‘Acil Eylem Planı’nı hızla devreye alan ve Bursa Valiliği öncülüğünde ‘Kriz Masası’nın oluşturulmasını sağlayan BTSO, geride kalan 9 ayda örnek nitelikte birçok çalışmaya imza attı. Dijital platforma taşınan online eğitim ve seminerler, TOBB öncülüğünde iş dünyasının kullanımına sunulan Nefes Kredisi, medikal malzeme üretimi ve sosyal yardımlarla iş dünyasının yanında olan BTSO, bu süreçte üyeleriyle iletişimini artırmak amacıyla sağlam bir altyapı oluşturdu.
BTSO, Dijital Oda Projesi kapsamda 0533 145 46 13 numaralı ‘WhatsApp Üye İletişim Hattı', ‘BTSO Yanınızda’ paneli ve btsoyaninizda@btso.org.tr uzantılı mail adresinin yanı sıra kısıtlama döneminde işletmeler için gerekli olan ‘Çalışma İzin Belgesi’ taleplerine de en hızlı şekilde cevap veriyor. Söz konusu iletişim kanalları üzerinden gelen her sorun ve talebi rapor haline getiren BTSO, iş dünyasının sıkıntılarını üst düzey istişare toplantılarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve TOBB ile paylaştı. BTSO, salgının iş dünyası üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla hazırladığı rapor, TOBB Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunuldu.
Whatsapp iletişim hattı 7/24 açık
BTSO’nun iletişim platformu içinde ‘WhatsApp İletişim Hattı’ önemli bir rol üstleniyor. Bursa iş dünyasının 7 gün 24 saat boyunca ulaşabildiği söz konusu iletişim platformu ile devlet desteklerinden kredi taleplerine, Oda işlemlerinden çalışma izinlerine kadar birçok talep aktarıldı. BTSO üyeleri, ‘WhatsApp İletişim Hattı’nın yanı sıra Oda’nın resmi web sitesine girerek ‘BTSO Yanınızda’ paneliyle de taleplerini iletebiliyor. BTSO, her iki iletişim platformuyla binlerce üyenin sorununu titizlikle ele alıyor.
BTSO, salgınla mücadele kapsamında ‘BTSO Bilgilendiriyor’ temasıyla web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği online bilgilendirme paylaşımlarını da sürdürüyor. Devlet destekleri, işçi ve işverenlere yönelik teşvikler, kredi destekleri gibi işletmeleri yakından ilgilendiren destekleri alanında uzman isimlerin değerlendirmelerinden oluşan videolarla üyelerinin bilgisine sunan BTSO ayrıca üyelerine mail ve SMS aracılığıyla güncel destekleri ve online hizmetleri de bildiriyor.
BTSO, salgının kontrol altına alınması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde de işletmelerin ihtiyaç duyduğu çalışma izni konusunda da üyelerine destek oluyor. ‘İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Yeni Tedbirler Genelgesi’ ve Valilik Kriz Masası Kararları’ kapsamında 20 Kasım Cuma günü saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili istisnalar ve izin belgelerine ilişkin detaylara Oda’nın www.btso.org.tr/izin uzantılı web adresinden ulaşılabiliyor.
“Üyelerimizle iletişimimizi güçlü tutuyoruz”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüsün sağlığı ve ekonomiyi derinden etkilediğini belirtti. Salgına karşı Mart ayından bu yana teyakkuzda olduklarını ifade eden İbrahim Burkay, bu süreçte Oda ve üye arasındaki iletişim köprüsünü sürekli güçlü tuttuklarını ifade ederek, “COVID19 salgını neredeyse tüm sektörlerimiz üzerinde ağır tahribatlar oluşturdu. Bu zor dönemde başta üretim, ihracat ve istihdam gibi ekonomimizin temel dinamiğini oluşturan alanlarda olmak üzere rekabet gücümüzü ve kazanımlarımızı korumamız oldukça önemli. Diğer taraftan işletmelerimizin mevcut sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla yeni ve güçlü bir büyümenin de temellerini oluşturacağımıza inanıyorum.” dedi.
Çalışma hayatının tüm aktörlerini yakından ilgilendiren konularda hazırladıkları raporlarda gündeme taşıdıkları birçok konunun ekonomi yönetimi tarafından kabul gördüğünü ve hızla devreye alındığını dile getiren Başkan Burkay, “Bu süreçte proaktif politikalarla işletmelerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyorum. BTSO olarak gece gündüz gözetmeksizin 46 bin üyemizin sıkıntılarına çözüm üretmek ve Bursa iş dünyamızı pandemi sonrasına hazırlamak için yoğun mesai yapıyoruz. Üyelerimizden gelen tüm talep ve önerileri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir hassasiyetle değerlendirmeye ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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