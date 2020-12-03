DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)

DHA

DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)


KINAMA MESAJLARI YAYINLANDI
Bursa´da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış ve 2 arkadaşının, kimlik sorgulaması yapan mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen iki DHA muhabirine yönelik saldırısına ilişkin, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile milletvekillerinden kınama mesajları yayınlandı.
'BOKS FEDERASYONU OLARAK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ'
Türkiye Boks Federasyonu´ndan yapılan yazılı açıklamada, "03 Aralık 2020 tarihinde basında yer alan Süleyman Satılmış´ın olumsuz haberini üzüntüyle duymuş bulunmaktayız. Görevi başında şiddet gören basın mensubu Mehmet İnan´a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını temenni ederiz. Bu şahıs boksör olduğunu söylüyor, ancak federasyonumuzun herhangi bir faaliyetine katılmamış, tanımadığımız ve bilmediğimiz biridir. Şahsın bağlı bulunduğu kulüple yapılan görüşme sonucu şahsın kulüple ilişiğinin kesilmesi için işlemlerin hemen başlatıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan bu olaydan Türkiye Boks Federasyonu olarak üzüntü duyduğumuzu, bu şahsın yaptığı yanlışın camiamıza mal edilmemesi gerektiğini belirtir, adli sürecin federasyonumuzca takip edileceğini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.
'YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM'
DHA muhabirinin uğradığı saldırıyı kınayan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Dün akşam Bursa´da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kendini bilmez biri tarafından; topluma doğru haber ulaştırma görevini yerine getirmeye çalışan DHA muhabiri Mehmet İnan kardeşimize yapılan saldırıyı kınıyor, Mehmet kardeşimize acil şifalar diliyorum" dedi.
'BASIN CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN'
Saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Dün akşam saatlerinde Bursa´da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir vatandaşın, görevi başında haber yapmaya gayret eden DHA muhabiri Mehmet İnan´a çirkin bir saldırıda bulunduğunu öğrendim. Bu barbarlığı kınıyorum! Tüm basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
'MAHKEMECE GEREKLİ CEZA VERİLMELİ'
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da yazılı açıklamayla olayı kınadı. Kolaylı şu ifadeleri kullandı:
"Meslektaşlarımız geçmişten bu yana sık sık saldırıya uğramakta, hastanelik olmakta, hatta bazı olaylarda ne yazık ki yaşamlarını yitirmektedirler. Son olarak dün Bursa´da yaşanan olayda da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişi, kendisini görüntülemek isteyen DHA kameramanı meslektaşımız Mehmet İnan´a saldırmıştır. Saldırı sonrası arkadaşımızın burnu kırılmış ve kanlar içinde hastaneye kaldırılmıştır. Bu tür saldırıların son bulması için defalarca dile getirdiğimiz gibi kamuoyu adına görev yapan meslektaşlarımıza saldırıların, en ağır şekilde cezalandırılmasını beklemekteyiz. Saldırıya uğrayan meslektaşımıza ve Demirören Haber Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyor, yakalanan saldırganların mahkemece gerekli şekilde cezalandırılmasını diliyorum" dedi.
'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
İletişim Platformu Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla saldırıya tepki gösterilerek, "Bursa'da görevi başında saldırıya uğrayıp burnu kırılan DHA Muhabiri Mehmet İnan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda iyileşip görevinin başına dönmesini temenni ediyoruz. Saldırganın gerekli cezayı alması için takipte olacağız" ifadelerine yer verildi.
'SALDIRGANLARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'
Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Mesut Demir de saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Basın mensupları, canları pahasına toplumu bilgilendirme adına bir kamu görevi üstlenmektedir. Basın mensuplarının yıpranma hakları, tehlikeli iş kolu kapsamında tutulması, çıkarılması kaçınılmaz olan İnternet Yasası ile internet medyalarında çalışan meslektaşlarımızın güvence altına alınması şarttır. Özellikle adliye ve asayiş haberlerini yapan muhabir arkadaşlarımızın görevlerini yapabilmeleri için güvenlik güçlerimizin yardımcı olmasını, gazetecilerin güvenliğini sağlamalarını istiyoruz. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, saldırganların en ağır cezalar alacağını umut ediyoruz" dedi.
'EMEKÇİ KARDEŞİMİZE GEÇMİŞ OLSUN'
Saldırıyı kınayan Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ise, "Bizim meslek böyle işte... Dayağı yer otururuz. Başka meslek gruplarına yönelik şiddet haberlerini gündeme getirip kamuoyu oluşturma muhabirin işidir fakat muhabir şiddet görünce ortada kalır. Geçmiş olsun emekçi kardeşimize. O maganda da gereken cezayı alır umarız. Yani umarız" ifadelerini kullandı.
Derya EVREN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-12-03 14:33:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 'önce yaya' uygulamasında sürücüler tek tek durdurulup bilgilendirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 'önce yaya' uygulamasında sürücüler tek tek ...
Bursa Yıldırımspor - 68 Aksaray Belediye Spor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - 68 Aksaray Belediye Spor ...
Ceviz Üreticileri Derneği kuruldu
YEREL HABERLER Ceviz Üreticileri Derneği kuruldu
Otomobilini çalındığı yerde gördü, hırsıza yetişemedi
YEREL HABERLER Otomobilini çalındığı yerde gördü, hırsıza yetişemedi
BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının yanında
YEREL HABERLER BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının ...
Engelliler Günü’nde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çektiler
YEREL HABERLER Engelliler Günü’nde yaşadıkları sıkıntılara dikkat ...
Boks Federasyonu, DHA muhabirine saldıran boksör hakkında adli takibe başladı
YEREL HABERLER Boks Federasyonu, DHA muhabirine saldıran boksör ...
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (3)
YEREL HABERLER DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden ...
İnegöllü kadınlardan başarı
YEREL HABERLER İnegöllü kadınlardan başarı
Pazarcıya HES kodu, vatandaşa sınırlı giriş
YEREL HABERLER Pazarcıya HES kodu, vatandaşa sınırlı giriş
Başkan Kol: "Engelli personelin hakları iyileştirilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Kol: "Engelli personelin hakları ...
Genç şef akademisi kuruldu
YEREL HABERLER Genç şef akademisi kuruldu
Karacabey’de pazar yerlerine karantina ayarı
YEREL HABERLER Karacabey’de pazar yerlerine karantina ayarı
Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha
YEREL HABERLER Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (2)
YEREL HABERLER DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden ...
Gazetecilere saldıran zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gazetecilere saldıran zanlı adliyeye sevk edildi
Bursa'da asit yüklü tanker devrildi, itfaiye köpükle müdahale etti
YEREL HABERLER Bursa'da asit yüklü tanker devrildi, itfaiye köpükle ...
İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan korona ilacı uyarısı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan korona ilacı ...
Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi / Ek ...
Bursaspor Kulübü’nden Siirt’e geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü’nden Siirt’e geçmiş olsun mesajı
Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada
YEREL HABERLER Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi ...
Asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
Nilüfer Meclisi’nde bütçe açıklaması
YEREL HABERLER Nilüfer Meclisi’nde bütçe açıklaması
Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X