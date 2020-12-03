Bursa Yıldırımspor - 68 Aksaray Belediye Spor: 1-0



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Erdem Temel (x), Yusuf Doğan (xx), Muratcan Ilgaz (xx)

BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (xxx) Kerem Az (xx), Ramazan Erarslan (xxx), Mehmet Kalkan (xxx), Osman Demir (xx), Muhammet Öz (xx), Batuhan Tunçay (xx) (Dk. 85 Murat Mercan ?), Doğacan Diker (xx) (Dk. 90+2 Kemal Uzuntepe ?), Hüseyin Atalay (xx) (Dk. 66 Burak Aydın x), Furkan Fehmi Güneş (xx) (Dk. 66 Ercan Karaca x), Hüseyin Çelik (xxx)

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR: Mehmet Akif Önal (xx) Necmi Çoban (xx) (Dk. 85 Hikmet Enes Etlik ?), İbrahim Konuksever (xx), Şevket Güngör (x), Vehbi Furkan Yıldırım (xx), Serkan Gürses (xx) (Dk. 79 Mustafa Apardı ?), Güney Tutcuoğlu (xx), Muhammet Taha Şahin (xx), Mehmet Atik (xx) (Dk. 90+2 Ömer Yıldırım ?), Muzaffer Kahrıman (xx), Fatih Şerifoğlu (x)

GOL: Dk. 39 Hüseyin Çelik (Bursa Yıldırımspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin Atalay, Kerem Az, Ramazan Erarslan, Murat Mercan, Burak Aydın (Bursa Yıldırımspor) Serkan Gürses, İbrahim Konuksever, Necmi Çoban (68 Aksaray Belediye Spor)

KIRMIZI KART: Dk. 29 Fatih Şerifoğlu (68 Aksaray Belediye Spor)

Misli.com 3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta 12´nci hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, 68 Aksaray Belediye Spor´u Hüseyin Çelik´in attığı golle 1-0 mağlup etti.

29´uncu dakikada 68 Aksaray Belediyespor, 10 kişi kaldı. Fatih Şerifoğlu, rakip yarı alanda Ramazan Erarslan ile girdiği ikili mücadele sonrası, rakibine yaptığı sportmenlik dışı hareketin ardından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

32´nci dakikada Bursa Yıldırımspor gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşu sonrası kale ağzında Ramazan Erarslan´ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci topa sahip oldu.

39´uncu dakikada Bursa Yıldırımspor öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa zor pozisyonda vuruşunu yapan Hüseyin Çelik, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

52´nci dakikada sağ kanattan gelen topa Hüseyin Çelik vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

İkinci yarıda eksik olmasına karşın baskılı oynayan konuk ekipte Güney Tutcuoğlu´nun 73´üncü dakikadaki sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta yöneldi.

Karşılaşma ev sahibinin, 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-12-03 15:02:53



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