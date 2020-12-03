Korona savaşçıları Gemlik sokaklarında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona savaşçıları Gemlik sokaklarında

İHA

Korona savaşçıları Gemlik sokaklarında

Gemlik Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadele için hazırlanan özel araç ile hem halkı bilglendiriyor, hem de dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Son dönemde büyük bir artış gösteren koronavirüs vak’alarına karşı mücadelesini sürdüren belediye, çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye envanterinde bulunan bir araç Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özel olarak hazırlanarak “koronavirüsle mücadele aracı” haline getirildi. Deposunda dezenkte işlemi için gereken araç gereçler ile sağlığa zararlı olmayan kimyasal maddeleri barındıran araca bir de anons sistemi takıldı. Araç semt pazarlarının kurulduğu günler başta olmak üzere insan yoğunluğunun arttığı noktalarda turluyor. Ayrıca özel kıyafetler giymiş görevliler Gemliklileri koronavirüse karşı uyarırken korunma yöntemleri hakkında bilgilendirici anonslar yapıyorlar. Ayrıca ekipler, dezenfekte yapılacak apartman ve işletmeler gibi ortak kullanım alanlarına da aynı araçla hızla müdahalede bulunuyor.
Çalışmalara katılan Gemlik Belediyesi Sağlık işleri Müdürü Veteriner Hekim Dr. Hakan Uğur, koronavirüse karşı önemli bir farkındalık oluşturduklarını belirterek, “içinde bulunduğumuz pandemi döneminde hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Tedbirli olmaya devam edeceğiz. Virüsü kimin taşıdığını bilemeyiz ancak önlemlere uyduğumuz sürece hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyabiliriz” dedi.
Gemlik Belediyesi’nin bir yıllık süreçte önemli çalışmalara imza attığını hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, “pandemiden ekonomik olarak etkilenen hemşerilerimize desteklerimiz ile başlayan çalışmalarımız ücretsiz maske dağıtımı, dezenfeksiyon çalışmaları, evden çıkması kısıtlanan hemşerilerimize sosyal destek gibi çeşitli alanlarda devam ediyor. İlk günden bu yana Gemlik Belediyesi olarak aralıksız çalışmaya devam ederken arkadaşlarımız da hemşerilerimizi de tedbirli ve dikkatli olmaya çağırıyor. Dünyadaki gelişmelerle de bu salgından önümüzdeki yıl kurtulacağımızı düşünüyoruz. Koronavirüs derdi tamamen ortadan kalkmadan tedbirlere uymaya ve bu hastalıkla mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşcan: “İspatlamayan müfteridir”
YEREL HABERLER İşcan: “İspatlamayan müfteridir”
Korona en çok engellileri vurdu
YEREL HABERLER Korona en çok engellileri vurdu
Marmarabirlik’ten üreticiye ödeme
YEREL HABERLER Marmarabirlik’ten üreticiye ödeme
Engelliler Günü sergiyle kutlandı
YEREL HABERLER Engelliler Günü sergiyle kutlandı
Bağışıklık Büyükşehir ile güçleniyor
YEREL HABERLER Bağışıklık Büyükşehir ile güçleniyor
Bursa Yıldırımspor - 68 Aksaray Belediye Spor: 1-0
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - 68 Aksaray Belediye Spor: 1-0
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik ...
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)
YEREL HABERLER DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden ...
Bursa'da 'önce yaya' uygulamasında sürücüler tek tek durdurulup bilgilendirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 'önce yaya' uygulamasında sürücüler tek tek ...
Bursa Yıldırımspor - 68 Aksaray Belediye Spor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - 68 Aksaray Belediye Spor ...
Ceviz Üreticileri Derneği kuruldu
YEREL HABERLER Ceviz Üreticileri Derneği kuruldu
Otomobilini çalındığı yerde gördü, hırsıza yetişemedi
YEREL HABERLER Otomobilini çalındığı yerde gördü, hırsıza yetişemedi
BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının yanında
YEREL HABERLER BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının ...
Engelliler Günü’nde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çektiler
YEREL HABERLER Engelliler Günü’nde yaşadıkları sıkıntılara dikkat ...
Boks Federasyonu, DHA muhabirine saldıran boksör hakkında adli takibe başladı
YEREL HABERLER Boks Federasyonu, DHA muhabirine saldıran boksör ...
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (3)
YEREL HABERLER DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden ...
İnegöllü kadınlardan başarı
YEREL HABERLER İnegöllü kadınlardan başarı
Pazarcıya HES kodu, vatandaşa sınırlı giriş
YEREL HABERLER Pazarcıya HES kodu, vatandaşa sınırlı giriş
Başkan Kol: "Engelli personelin hakları iyileştirilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Kol: "Engelli personelin hakları ...
Genç şef akademisi kuruldu
YEREL HABERLER Genç şef akademisi kuruldu
Karacabey’de pazar yerlerine karantina ayarı
YEREL HABERLER Karacabey’de pazar yerlerine karantina ayarı
Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha
YEREL HABERLER Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (2)
YEREL HABERLER DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden ...
Gazetecilere saldıran zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gazetecilere saldıran zanlı adliyeye sevk edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X