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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşcan: “İspatlamayan müfteridir”

İHA

İşcan: “İspatlamayan müfteridir”

AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, İyi Parti Karacabey İlçe Başkanı Fatih Karabatı'nın, salçalık domates üreticisine cüz'i rakamlarla ödeme yapıldığı iddialarına cevap verdi.
İyi Parti İlçe Başkanı Fatih Karabatı'nın müfteri olduğunu söyleyen İşcan, "İyi Parti Karacabey İlçe Başkanı'nın iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Şeker tarafından 20 Ağustos 30 Kasım tarihleri arasında 53 bin ton salçalık domates alımı yapılmış ve bunun karşılığında çiftçimizin ürün bedellerinin tamamı ödenmiştir. Kendisi de şirketi aracılığıyla Türk Şeker üzerinden domates satışı yapmıştır. Kendisine yapılan ödemeleri belgeleriyle açıklamalıdır. Aksi halde müddei değil müfteridir” dedi.
AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ülkemizin salçalık domates ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bereketli topraklara sahip Karacabey ilçemizde çiftçilerimiz ile üreticilerimiz arasında yaşanan fiyat meselesine milletvekilimiz Mustafa Esgin öncülüğünde, çiftçimizin menfaatini koruyacak şekilde bir alım sürecini başlattık. Türk Şeker üzerinden yapılan çalışmayla 32 kuruşa düşen salçalık domatesin kilosu bu sayede 56 kuruşa regüle edilmiş oldu. Karacabey başta olmak üzere Mustafakemalpaşa ve Bandırma bölgemizdeki yüzlerce çiftçimizin yüzü gülmüş ve göz nuru mahsulleri tarlada kalmamıştır. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin tırı kapsayan 53 bin ton salçalık domates alımı başarıyla tamamlanmış olup, Türk Şeker tarafından çiftçilerimize toplam 35 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu süreçte önemli bir emeği geçerek bölgemizin menfaatini koruyan başta vekilimiz Mustafa Esgin olmak üzere Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'a şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum.
İyi Parti Karacabey İlçe Başkanı Fatih Karabatı, yerel gazetelere tamamen yalan yanlış beyanda bulunarak, çiftçimize 35 bin TL civarında cüzi ödemeler yapıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamasının, bölgemizdeki çiftçilerimizin menfaatini koruyan süreci, haksız bir şekilde itibarsızlaştırmaya yönelik, tamamen siyasi menfaatler doğrultusunda yapılmış olduğu apaçıktır. Rekoltenin fazlalığı nedeni ile çiftçimizin tarlada kalan ve 32 kuruşa düşen salçalık domatesi değerinde (56 kuruş / kg) satın alınmıştır. Türkşeker Tarım A.Ş. tarafından 20 Ağustos 30 Kasım tarihleri arasında 53 bin ton salçalık domates alımı yapılmış ve bunun karşılığında çiftçimizin ürün bedellerinin tamamı ödenmiştir. Ürün bedellerinin 25 milyon liralık kısmı Ağustos Ekim döneminde, kalan tutar ise Kasım ayında ödenmiştir. Kasım ayında yapılan bu son ödeme ile Türkşeker bölge çiftçisinin ürün bedellerinin tamamını ödemiştir.
Türkşeker’in yaptığı alımlar sayesinde, salçalık domates fiyatları 32 kuruştan 56 kuruşa yükselmiş ve çiftçimizin ürünleri yüzde 75 değer kazanmıştır. Tarladan Türkşeker’e ulaşan domatesler raflara, raflardan da vatandaşımızın sofrasına en uygun fiyatlarla salça olarak ulaşmıştır. Siyasetçinin millete ve devlete karşı sorumlulukları söz konusudur. Herhangi bir şekilde gerçeği yansıtmayan sözlerle insanlara karşı itibar suikastı düzenlemek bir siyaset insanının, bir ilçe başkanının sorumluluğuna ahlaki açıdan da aykırıdır. Siyaset, iftiralar üzerine kurulamaz. İyi Parti Karacabey İlçe Başkanı Fatih Karabatı, çiftçimizin menfaatine yönelik yapılan bu hizmeti karalama kampanyası ve algı operasyonları ile gölgelemeye çalışmaktadır. Kendisi de şirketi aracılığıyla Türk Şeker üzerinden salçalık domates satışı gerçekleştirmiştir. Kendisine yapılan ödemeleri belgeleriyle Karacabey kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Aksi halde yalan yanlış açıklamalarıyla müddei değil, müfteridir. Karacabeyli çiftçilerimiz başta olmak üzere kamuoyuna yalan yanlış açıklamalarda bulunan İyi Parti İlçe Başkanı Fatih Karabatı iddialarını ispatlamazsa istifa etmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.

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