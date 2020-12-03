Karacabey Belediyespor - Pendikspor: 1-0

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Pendikspor´u 1-0 mağlup etti.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Mehmet Güngör (x), Mehmet Sıraç Akpınar (x), Ahmet Bingöl (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) Ömer Faruk (xxx), Hasan Güleryüz (xx) (Dk 88 İlyas), Sergen (xx), Gökhan (xx), Abdullah (xx) (Dk 56 Gökhan Cingirt), Taşkın (xx) (Dk 88 Temel), Onur (xx), Rasimcan (xx), Berk Ali (xx) (Dk 56 Sadık), Ömer Çetinbaş (xx)

PENDİKSPOR: Mehmet (x) Süheyl (x), Enis (xx)(Dk 80 Mertcan x), Ömer (x), Özgür (x), Atakan (x) (Dk 46 Salim), Fatih (xx) (Dk 67 Emirhan), Göksu (x), Kerem (x), Ömer Kandemir (x), Mahmut (x) (Dk 46 Oktay x)

GOL: Dk.31 Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hasan Güleryüz, Berk, Abdullah, Ömer Faruk (Karacabey Belediyespor) Atakan, Salim, Oktay (Pendikspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

16´ncı dakikada Abdullah´ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Mehmet´te kaldı.

31´inci dakikada Abdullah´ın pasıyla ceza sahasında buluşan Hasan topu filelere gönderdi: 1-0

60´ıncı dakikada Kerem´in ortasında Süheyl´in vuruşunda Ömer Faruk topu çizgi üzerinden ceza sahasına çeldi.

64´üncü dakikada Sergen´in pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan´ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayanınca Karacabey Belediyespor, Pendikspor´u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2020-12-03 16:10:46



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