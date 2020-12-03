TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor - Pendikspor: 1-0

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Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Pendikspor’u 10 mağlup etti.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Mehmet Güngör (x), Mehmet Sıraç Akpınar (x), Ahmet Bingöl (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) Ömer Faruk (xxx), Hasan Güleryüz (xx) (Dk 88 İlyas), Sergen (xx), Gökhan (xx), Abdullah (xx) (Dk 56 Gökhan Cingirt), Taşkın (xx) (Dk 88 Temel), Onur (xx), Rasimcan (xx), Berk Ali (xx) (Dk 56 Sadık), Ömer Çetinbaş (xx)

PENDİKSPOR: Mehmet (x) Süheyl (x), Enis (xx)(Dk 80 Mertcan x), Ömer (x), Özgür (x), Atakan (x) (Dk 46 Salim), Fatih (xx) (Dk 67 Emirhan), Göksu (x), Kerem (x), Ömer Kandemir (x), Mahmut (x) (Dk 46 Oktay x)

GOL: Dk.31 Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hasan Güleryüz, Berk, Abdullah, Ömer Faruk (Karacabey Belediyespor) Atakan, Salim, Oktay (Pendikspor)

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