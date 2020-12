Tanır’dan Engelliler Derneği’ne anlamlı ziyaret

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kaymakam Ahmet Karakaya, 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek çiçek hediye etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu ve AK Parti Kestel İlçe Teşkilatı, 3 Aralık Engelliler Günü sebebiyle, Kestel Engelliler Derneği’ni ziyaret etti. Engelliler Derneği yönetimine çiçek hediye eden Başkan Tanır, ayrıca taleplerini ve sorunlarını da dinledi. Ziyarete ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Engelli olmak hiçbir zaman eksiklik değildir ve eksiklik olarak görülmemelidir. Toplumun bütünlüğünü sağlamak için engelli kardeşlerimizin en büyük ve en önemli halka olduğunun bilincinde olmalıyız. Yapmamız gereken en faydalı hizmetlerden biri Kestel’i, engelli kardeşlerimiz için kolay, yaşanır bir hale getirmektir. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Biz Kestel Belediyesi olarak toplumsal birlik ve beraberliğin canlı kalması için elimizden gelen her türlü desteği göstermeye gayret ediyoruz. Sadece bu gün değil, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında, onların hizmetinde olacağız. Ben bu vesile ile yüreğinde engel tanımayan vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum.’’ diye konuştu.

