DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (5)



ZANLI TUTUKLANDI

Bursa'da, 2 arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, DHA muhabiri Mehmet İnan'a yumruk atarak, burnunu kıran Süleyman Satılmış, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam yaralamak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.

BOKSÖR LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Bursa Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Süleyman Satılmış'ın kulübü ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. Yazılı açıklamada, "Türkiye Boks Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı'nın 4. Bölümü´nün 10. Maddesi´nin ikinci fıkrasına göre, yukarıda açık kimliği yazılı sporcunun kulübü, iki sezon üst üste spor dalı faaliyetlerine katılmamış veya kulüp lisansını vize ettirmemiş olduğu tespit edilmiştir. Kulübün başvuru talebine istinaden ilişiksiz belgesi verilmiştir" denildi.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-12-03 16:51:16



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