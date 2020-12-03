Bursa’da gönüllü seferberliği başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması hedefiyle 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle farklı alanlarda hizmetlere destek sağlayabilecek gönüllüler arıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde farklı bir etkinliğe imza atıyor. Gönüllü gençlerin, evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık, sosyal hizmetler gibi alanda gönüllü olarak hizmet etmesine imkan sağlanıyor.

Gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması, günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesi, gönüllü çalışmaların yerel, ulusal ve global platformlarda tanıtılmasını hedefleyen çalışma ile toplumun her kesiminde gönüllü katılımın artması ve gönüllülüğün yaygınlaştırılması planlanıyor.

Gönüllü olarak hizmet üretilmesine katkı sunmak isteyenler Bursa Gönüllü Formunu www.genclikbursada.com linkini tıklayarak doldurarak, gönüllüler kervanında yer alabilecekler.

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