Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor Korona virüs tedbirleri kapsamında anaokulu ve kreşlere de 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verildi

Korona virüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesiyle resmi ve özel anaokulu ve kreşler yüzyüze eğitime ara verdi. Son ders zili dün akşam çalarken, çocuklar evlerinin yolunu tuttu. Çalışmak zorunda olan veliler ise, çocuklarını nereye bırakacakları konusunda kara kara düşünmeye başladı. Sağlıkçı Canan Karaman "Biz çalışmak zorunda olduğumuz için, çocuğumuzu nereye bıkacağımız konusunda çok endişeliyiz. Biz çocuklarımızı evde yalnız bırakıp işe gitmek zorundayız. Eşim de çalışıyor. Onun da izin alması gibi bir durum yok. Yani tüm iş yerleri açıkken, çocuklarımızı bırakabileceğimiz hiçbir yerin olmaması yanlış bir karar. Evde ben 2 çocuğu bırakıp işe gideceğim. Ailemizin büyükleri burada olsa onlara bırakırız. Ancak onlarda burada değiller. Kreşlerin biran önce açılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verdi. Son derslerine giren öğrenciler, hiçbir şeyden habersizce eğlenmenin keyfini yaşadı. Öğrencileri okuldan almaya gelen veliler ise, yarın çocuklarını nereye bırakacakları konusunda kara kara düşünmeye başladı. İkinci bir karara kadar anaokulu ve kreşler, 4 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı kalacak. Okullara çocuklarını bırakamayacak olan aileler, bakıcı aramaya başladı.

Kendileri kadar öğrenci velilerinin de zor durumda kaldığını belirten Bursa Özel Anaokulları ve Kreşler Derneği Başkanı Erdal Kaya, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından bütün yetki, kurua bırakılmıştı. Bursa Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu da 4 Ocak 2021 tarihine kadar anaokulu ve kreşlerin uzaktan eğitim geçmesine karar verdi. Bu doğru bir karar olduğu gibi, eksikleri de vardır. Çünkü nihayetinde bizler, hastanelerde veya karantinada olan ailelerin çocuklarına hizmet vermiyoruz. Biz Bursa’nın çeşitli hastanelerinde, kamu kurumlarında çalışan, toplum sağlığı noktasında hayatını devam ettirebilen insanların çocuklarına hizmet veriyoruz. O insanların sağlıklı bir şekilde işlerine gidebilmeleri için bize ihtiyaç duymaktadırlar. Velilerin bizlere bakış açısı da budur. Adliyede, hastanede çalışan veliler bizlere çocukları bizler yanımızda mı götüreceğiz diye dert yanıyorlar. Onların kendi işlerinde motive olmaları ve verim almaları noktasında çocuklarını öncelikle emin ellere bırakmaları gerekiyor. Bu noktada da bizim aynen bir hastane, fabrika gibi görülmemiz gerekiyor. Biz olmazsak toplumun hayatı aksar. Bu yüzden okullarımızın açık olması gerekiyor” dedi.

Bursa’da ilçeler dahil 300’e yakın anaokulu ve kreş olduğunu belirten Kaya, “Bu okullara eğitim gören 300 bin civarında öğrencimiz var. Ortalama bir kurumda da 10 çalışan olduğuna göre, 3 bin kişi de istihdam edilmektedir. Alınan karardan ne kadar erken geri dönülürse, o kadar da hepimiz için iyi olacaktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre, 11 Aralık 2020 tarihine itibariyle aşılar geliyor. Bu sürecin daha kısa olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuğunu okuldan almaya gelen hastane çalışanı Canan Karaman da, “Biz çalışmak zorunda olduğumuz için, çocuğumuzu nereye bıkacağımız konusunda çok endişeliyiz. Biz çocuklarımızı evde yalnız bırakıp işe gitmek zorundayız. Eşim de çalışıyor. Onun da izin alması gibi bir durum yok. Yani tüm iş yerleri açıkken, çocuklarımızı bırakabileceğimiz hiçbir yerin olmaması yanlış bir karar. Evde ben 2 çocuğu bırakıp işe gideceğim. Ailemizin büyükleri burada olsa onlara bırakırız. Ancak onlarda burada değiller. Kreşlerin biran önce açılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Okul olarak gereken tedbirleri 1 Haziran tarihinden itibaren aldıklarını belirten Özel Hilal Anaokulu Kurucusu Şeyma Kara Atay ise, “Şu ana kadar velilerimizden veya çalışanlarımızdan hiçbir sağlık sıkıntı yaşamadık. Bizlerin almış olduğu önlemler kadar, velilerimiz de kurallara riayet etti. Tekrar bir kapatılma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu kararı doğru buluyoruz. Ancak çalışan aileler var. Hatta bir velimiz ‘tek bir ananemiz var. O da şu an korona oldu. Nereye bıkacağız’ diye yardımcı olmamızı istedi. Biz aslında çalışan ailelere istihdam sağlamış oluyoruz. Onların çalışması için destek oluyoruz. İnşallah en kıza zamanda doğru karar verilir” dedi.

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