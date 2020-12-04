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Covid-19´a yakalanan belediye başkanı evinin balkonundan seslendi: Bu hastalıktan korkun

DHA

Covid-19´a yakalanan belediye başkanı evinin balkonundan seslendi: Bu hastalıktan korkun


Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunduğu ikametinin balkonundan vatandaşları uyardı. Taban, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edin. Bu hastalıktan korkun, kolay geçmiyor, yüksek ateş rahatsız edici" dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban´ın, geçen hafta yaptırdığı Covid-19 testi, pozitif çıktı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Başkan Taban, eşiyle birlikte evinde kendisini izole etti. Tedavisi devam eden Taban, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) evinin balkonundan açıklamalarda bulundu. Taban, sağlık durumunun geçen bir hafta içerisinde iyiye gittiğini belirterek, İnegöllü vatandaşları da evinin balkonundan uyararak, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalısınız" şeklinde konuştu.
'RAHATSIZ EDİCİ BİR HASTALIK'
Tedavi sürecinin, kolay olmadığını belirten Taban, "Sağlıkçıların karşısına bu şekilde çıkmak beni üzdü. Bugüne kadar hep 'dikkat edin' diyen tarafta olduk. Ne yazık ki biz de bugün bu rahatsızlığa yakalandık. Genel sağlık durumumuz iyi. Daha kolay geçeceğini düşünmüştüm ama beklediğim kadar da çabuk geçmedi. Yüksek ateş rahatsız edici boyutta ve hırpalayıcı. Bundan dolayı 2-3 gün boyunca neredeyse hiç başımı kaldıramadım. Allah, tüm hastalara acil şifalar versin. Rahatsız edici bir hastalık" dedi.
'İNSAN KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR'
Kullandığı ilaçlar sayesinde durumunun iyiye gittiğini kaydeden Taban, "Yüksek ateşle beraber kontrolünüzü kaybettiğiniz için kendi bakımınızı yapamıyorsunuz. Tedavi için aldığımız ilaçların bu dönemde çok faydası olduğunu düşünüyorum. Doktorların tavsiyesine uygun ilaçlarımızı kullandık. Takviye ilaçlarla da ateşi düşürmek için mücadele verdik" diye konuştu.
'BU HASTALIKTAN KORKUN'
İnegöl'ün mobilya ve sanayi sektöründen kaynaklı kalabalık bir nüfusa sahip olduğunu bu sebeple koronavirüsün yayılma hızının arttığını belirten Taban, "Şehir çok hareketli. İnegöl´e her gün ülke içinden ve dışından yeni insanlar, misafirler, ticaret erbapları giriş çıkış yapar. Sürecin yaygın olduğu bu dönemde vakaların da arttığını görüyoruz. Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlar ile korona hastalığı belirtilerinin benzer olması, artışı etkilemiştir. Hükümetimizin almış olduğu önlemlerle birlikte normalleşme süreci yaşanacaktır. Koronavirüsü tecrübe etmiş birisi olarak söylüyorum `Herkes bu hastalıktan korksun. Ben evimde bu kadar yaşadım. Hastanelerde yoğun bakımdaki hastaların durumu daha da kötüdür. Allah yardımcıları olsun" dedi.
'BU İŞİ HAFİFE ALMAYIN'
İnegöl halkını, evinin balkonundan uyaran Taban, "Bu hastalığı, önleyecek çözümlere her birey uyarsa sorun zamanla azalacaktır. Kısıtlamalardan dolayı ekonomik anlamda etkilenen sektörlerin olduğunu görüyoruz. Hayatı sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek adına bu tedbirler alınıyor. Her bireyin, kendi başına alabileceği önlemler çok önemli. İnegöllü vatandaşlarımıza uyarım; çok dikkatli olsunlar, işi hafife almasınlar. Kişisel olarak bütün önlemlere uymama rağmen yoğun bir hayat yaşadığım için bu hastalığa yakalandım. Bu yüzden basit gibi görünen ama son derece zor bir mücadelenin içindeyiz. Tüm vatandaşlarımızın, dikkatli olmasını, tedbirlere uymasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-12-04 10:18:34

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