Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA (DHA)BURSA´da girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit eden 2 kişi, veznedeki 8 bin TL´yi alarak kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi´nde meydana geldi. Başlarını kapüşonlu kapatıp PTT şubesine giren 2 kişiden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin TL´yi alan 2 şüpheli, dışarı çıkıp koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa İsmail Hakkı SEYMEN
2020-12-04 10:41:14
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