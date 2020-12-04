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Bursa'da yoğun sis hayatı felç etti. Özellikle BursaAnkara yolu ve İnegöl Alanyurt yolunda etkili olan sis sebebiyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Yılın son ayında Bursa'nın İnegöl ilçesi genelinde yoğun sis hakim oldu. Özellikle Alanyurt İnegöl yolu ile Bursa Ankara yolunda oluşan yoğun sis sebebiyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü görüldü. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sis sebebiyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

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