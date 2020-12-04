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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamitler’in sokakları asfaltlandı

İHA

Hamitler’in sokakları asfaltlandı

İlçedeki asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi’ndeki sokakları asfaltlayarak bölge ulaşımına kalite kattı.
Osmangazi Belediyesi, ilçedeki sokaklar ile caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. İlçede bozuk yol bırakmamak adına birçok cadde ve sokakta yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yürüten belediye ekipleri, Hamitler Mahallesi’nde yer alan Bebek ve 2. Coşkun Sokak’ta sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. 300 metre uzunluğundaki Bebek Sokak için 460 ton asfalt kullanılırken, 215 metre uzunluğundaki 2. Coşkun Sokak için ise 236 ton asfalt kullanıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşım konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, “İlçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizdeki mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek, ulaşımı daha kaliteli hale getireceğiz” diye konuştu.

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