Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)

SOYGUN ANI KAMERADA
Bursa´da 2 şüphelinin girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit edip, veznedeki yaklaşık 8 bin TL´yi alıp kaçtıkları soygun, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 2 soyguncu içeri giriyor. Veznedarlara silah doğrultan 2 şüpeli, paraları alıp, koşarak, kaçıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2020-12-04 11:46:02
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