Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını kaybetti

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Saadet Partisi Kestel İlçe Başkanı Mürsel Kaya (49), korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Kestel İlçe Başkanı olan 49 yaşındaki Mürsel Kaya, 3 gün önce korona virüs teşhisiyle sevk edilerek tedavi altına alındığı hastanede bu sabaha karşı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlçe Başkanı Kaya'nın vefatı hem ilçesinde hem de siyasi camiada üzüntüye sebep oldu.

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