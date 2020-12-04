Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA´da bir apartmandan çaldığı ayakkabıları girişte bulduğu pazar arabasına koyarak kaçan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı, 1 Aralık Salı günü, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mahallesi 12. Kanarya Sokak´ta bulunan apartmanda yaşandı. Apartmana giren kimliği belirsiz 1 kişi, kapı önündeki ayakkabılara aldı. Elinde taşıyamayınca da bina girişinde bulunan pazar arabasına doldurdu. Şüpheli, pazar arabasını alıp, kaçtı. Hırsızlık apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-04 12:31:52



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