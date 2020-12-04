Bu şehirde engel yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu şehirde engel yok

İHA

Bu şehirde engel yok

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında kadın, yaşlı ve engelliler gibi toplumun dezavantajlı gruplarına pozitif ayrımcılık uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Şehir Bursa’ vizyonu doğrultusunda engelli vatandaşların hizmete erişimi noktasındaki bütün engelleri kaldırıyor.
Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlere erişimin önündeki engelleri de bir bir kaldırıyor. Engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan, toplu taşıma araçlarını akülü araçlarla binilebilecek gibi alçak tabanlıya dönüştüren, akülü araç tamir ve bakım atölyesinde yılda 500'den fazla tamir ve bakım gerçekleştiren, akülü araç dolum istasyonu sayısını 12’ye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, engelsiz yaşam için 1 yıllık hedef belirledi.
Engeller bir bir kalkıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Engelsiz şehir Bursa’ vizyonu doğrultusunda, engelli vatandaşların hizmete erişimi noktasındaki tüm engellerin kaldırılması için kendilerine bir yıllık süreyi hedef olarak belirlediklerini söyledi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin çeşitli engellilik durumuna sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek için projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Bursa’mızda yaşamı paylaştığımız tüm engelli kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Bugün çok önemli bir projeyi başlatıyoruz. Engelsiz şehir Bursa vizyonumuz doğrultusunda ‘Bu şehirde engel yok’ diyerek başlattığınız proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yer alan kaldırım, yol, üst ve alt geçit, tarihi ve turistik mekanları engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kullanabileceği hale getireceğiz. 1 yıllık hedefimiz doğrultusunda en azından işlek ve tarihi bölgelerde engellilerin kullanımına yönelik düzenleme ve tedbirler hayata geçirilecek. Bu konuda Türkiye'nin en iddialı belediyesi haline gelmek istiyoruz. Engelli bireylerin başta şehrin tarihi merkezinde olmak üzere her bölgesinde kolaylıkla hareket edebilecekleri, işlerini rahatlıkla görebilecekleri bir yerel yönetim anlayışını ortaya koymak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi ...
Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 ...
Otizm Derneği engellilerin yanında
YEREL HABERLER Otizm Derneği engellilerin yanında
Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı
YEREL HABERLER Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına ...
Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
BURKÜP engelleri kaldırdı
YEREL HABERLER BURKÜP engelleri kaldırdı
Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını ...
Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesislerine örnek proje ödülü
YEREL HABERLER Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesislerine örnek ...
Mavi kapaklar umut olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Mavi kapaklar umut olmaya devam ediyor
112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin
YEREL HABERLER 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin
Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi
YEREL HABERLER Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
YEREL HABERLER Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
Nilüfer’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Maskeli soyguncular PTT'yi işte böyle soydular Sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki kişi PTT'den 8 bin liralık yaptığı soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Maskeli soyguncular PTT'yi işte böyle soydular Sabah ...
Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile ...
Hamitler’in sokakları asfaltlandı
YEREL HABERLER Hamitler’in sokakları asfaltlandı
Nilüfer’de fidan dikimi başladı
YEREL HABERLER Nilüfer’de fidan dikimi başladı
İnegöl polisi alkışı hak etti... Bu kez ceza kesmediler Lastiği patlayan sürücünün imdadına polisler yetişti
YEREL HABERLER İnegöl polisi alkışı hak etti... Bu kez ceza ...
Yoğun sis hayatı felç etti
YEREL HABERLER Yoğun sis hayatı felç etti
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
YEREL HABERLER Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
Bursa'da maskeli ve silahlı şahıslar PTT'yi soydu Sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki kişi PTT'den 8 bin liralık soygun yaptı
YEREL HABERLER Bursa'da maskeli ve silahlı şahıslar PTT'yi ...
Covid-19´a yakalanan belediye başkanı evinin balkonundan seslendi: Bu hastalıktan korkun
YEREL HABERLER Covid-19´a yakalanan belediye başkanı evinin ...
40 yaşından sonra gözlere dikkat
YEREL HABERLER 40 yaşından sonra gözlere dikkat
Anne babalar dikkat, bu 12 belirtiyi gözünüzden kaçırmayınız Kalp hastalığı olan çocuklardaki 12 belirtiye dikkat
YEREL HABERLER Anne babalar dikkat, bu 12 belirtiyi gözünüzden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X