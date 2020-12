Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında kadın, yaşlı ve engelliler gibi toplumun dezavantajlı gruplarına pozitif ayrımcılık uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Şehir Bursa’ vizyonu doğrultusunda engelli vatandaşların hizmete erişimi noktasındaki bütün engelleri kaldırıyor.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlere erişimin önündeki engelleri de bir bir kaldırıyor. Engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan, toplu taşıma araçlarını akülü araçlarla binilebilecek gibi alçak tabanlıya dönüştüren, akülü araç tamir ve bakım atölyesinde yılda 500'den fazla tamir ve bakım gerçekleştiren, akülü araç dolum istasyonu sayısını 12’ye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, engelsiz yaşam için 1 yıllık hedef belirledi.

Engeller bir bir kalkıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Engelsiz şehir Bursa’ vizyonu doğrultusunda, engelli vatandaşların hizmete erişimi noktasındaki tüm engellerin kaldırılması için kendilerine bir yıllık süreyi hedef olarak belirlediklerini söyledi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin çeşitli engellilik durumuna sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek için projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Bursa’mızda yaşamı paylaştığımız tüm engelli kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Bugün çok önemli bir projeyi başlatıyoruz. Engelsiz şehir Bursa vizyonumuz doğrultusunda ‘Bu şehirde engel yok’ diyerek başlattığınız proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yer alan kaldırım, yol, üst ve alt geçit, tarihi ve turistik mekanları engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kullanabileceği hale getireceğiz. 1 yıllık hedefimiz doğrultusunda en azından işlek ve tarihi bölgelerde engellilerin kullanımına yönelik düzenleme ve tedbirler hayata geçirilecek. Bu konuda Türkiye'nin en iddialı belediyesi haline gelmek istiyoruz. Engelli bireylerin başta şehrin tarihi merkezinde olmak üzere her bölgesinde kolaylıkla hareket edebilecekleri, işlerini rahatlıkla görebilecekleri bir yerel yönetim anlayışını ortaya koymak istiyoruz” dedi.

