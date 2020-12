Güzellik merkezleri hijyen tedbirlerini üst seviyeye çıkardı

Bursa’nın gözde güzellik merkezlerinden EssPlus, aldığı pandemi tedbirleri ile sadece müşterilerine değil, rakiplerine de örnek oluyor. Firmanın hijyen önlemleri sektördeki diğer kurumlar tarafından birebir hayata geçiriliyor.

Son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle hijyen ve temizlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran EssPlus Güzellik Merkezi, müşterilerinin gönül rahatlığı ile ağırlamaya devam ediyor. COVİD19 hastalığının Türkiye’de de görülmeye başlandığı ilk andan itibaren tüm önlemleri alan EssPlus’ta tüm uygulamalarda hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Firmanın aldığı üst düzey tedbirler, diğer güzellik merkezlerine de örnek oluyor.

İşletme olarak ilk önceliklerinin müşterilerinin sağlığı olduğuna işaret eden EssPlus Güzellik Merkezi Kurucu Ortağı Gülin Çifçi; “İşletme olarak ilk andan itibaren aynı hassasiyetle müşterilerimizin sağlığı ve mutluluğu için her detayı önemsiyoruz. Onları daha iyi hissettirmek, güzelliklerine güzellik katmak için bizler de hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her seans ve uygulama için kişiye özel malzemeler kullanıyoruz. İşimiz bittiği an, kullanılan malzemeleri imha ediyoruz. Bunu her müşterimiz için yeniden yapıyoruz. Hastalığın son gününe kadar da bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Bilmediğiniz işletmeyi kesinlikle tercih etmeyin"

Güzellik sektöründe hijyenin en önemli konulardan birisi olduğuna işaret eden Gülin Çifçi, vatandaşın da bu duyarlılık içerisinde tercih yapması gerektiğinin altını çizdi. Çifçi; “İşletmemiz artık Bursa tarafından bilinen ve kabul edilen bir konuma geldi. Müşterilerimiz bizi hizmet kalitemiz ve uygulamalarımızdaki hassasiyetimiz nedeniyle tercih ediyor. Ancak toplum genelinde bazen daha uygun veya daha hızlı olması açısından bilinmeyen işletmeler de tercih edilebiliyor. Bu gibi durumlarda genellikle istenmeyen sonuçlar veya hijyenik olmayan durumlarla karşılaşabiliyorlar. Sonuç itibariyle hem maddi hem de manevi zarara uğruyorlar. Güzelliğine önem veren herkesten öncelikle bildikleri ve güvendikleri işletmeleri tercih etmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız istemedikleri bir durumla karşılamamak için denetimsiz veya belgesiz güzellik işletmelerinden uzak dursun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.