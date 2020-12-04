İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü



Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA) Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da başkan Kani Ademoğlu, deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Amed Sportif Faaliyetler maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kötü bir sonuç olduğunu belirten Ademoğlu, "En az 1 puan için buraya gelmiştik. Ama oyun anlamında baktığımız zaman hak etmedik. Kötü bir oyun sergiledik. İlk yarı iki takımda kötüydü. İkinci yarı biz daha kötü olduk. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan da ders çıkartacağız. Hocamızla da istişareler yapacağız. Artık Maraş maçına bakacağız. Üzgünüz" dedi.

"TESLİM OLMAMAMIZ GEREKİYOR"

İnegölspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise "Maalesef 3 gol de aynı şekilde. Yemeyeceğimiz goller yedik. Yani bunun çözümünü bulmamız gerekiyor. Islarla bunu söylüyoruz ama çok basit hatalardan goller yiyoruz. Deplasmanda yenmemesi gereken 3 tane gol yediğiniz zaman geriye dönmekte zor oluyor ama benim için önemli olan başka bir şey var. Teslim olduk. Yani o beni çok sinirlendirdi, çok kızdırdı. Ne kadar gol yersek yiyelim ama teslim olmamamız gerekiyor. Yani sonuçta 1 tane de atsan 2 tane de atsan cevap vermemiz gerekiyor. Bu benim için daha sıkıntılı bir durum. Belki ritim tutturamadık, arkadan geliyoruz, 20 gündür maç oynamıyoruz. Onlarında bir dezavantajı olabilir ama bunlar sadece bahane, sonuçta kaybettik" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-04 13:56:25



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