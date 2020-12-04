Sağlıkçılara vitamin takviyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılara vitamin takviyesi

İHA

Sağlıkçılara vitamin takviyesi

Bursa’da Covid 19 sebebiyle karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi maksadıyla her gün yaklaşık 400 aileye vitamin destek paketi ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları için günlük tüketime uygun olarak hazırlanan vitamin destek paketlerinin dağıtımına da başladı.
Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de ilk vak'anın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren adeta alarm durumuna geçen, Alo 153, Beyaz Masa ve Büyükşehir Santralini vatandaşların çağrılarına açıp, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerinden Pazar filelerine kadar her alanda destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin pik yaptığı bu günlerde hastalığa yakalanan vatandaşları vitaminle destekliyor. Bir taraftan gerek toplu taşıma araçları gerekse de hastaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığının kontrolünde, TARIM A.Ş ve BURFAŞ’ın da destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında C vitamini bakımından zengin turşu, limon, portakal, mandalina ve nardan oluşan vitamin destek paketleri her gün yaklaşık 400 aileye ulaştırılıyor.
Sağlıkçılara da destek
Pandemi sürecinde gerek toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma ve gerekse de konaklama imkanları ile sürekli sağlıkçıların yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, vitamin desteği konusunda pandemiyle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarını da unutmadı. Hal esnafının da katkılarıyla sağlık çalışanları için günlük tüketime uygun olarak hazırlanan portakal, mandalina, limon ve nardan oluşan C vitamini destek paketlerinin dağıtımına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, Yüksek İhtisas Hastanesinde gece nöbetinde çalışan doktorları ziyaret edip, vitamin destek paketlerini dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü
YEREL HABERLER İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü
İhracat üssü Bursa ABD pazarını hedefliyor
YEREL HABERLER İhracat üssü Bursa ABD pazarını hedefliyor
(Özel) Türkiye’nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık İznik gölü 100 metre çekildi
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin beşinci büyük gölünde korkutan ...
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada Çarşı ortasında iki grubun dakikalarca süren silahlı çatışması kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma ...
Güzellik merkezleri hijyen tedbirlerini üst seviyeye çıkardı
YEREL HABERLER Güzellik merkezleri hijyen tedbirlerini üst seviyeye ...
Bu şehirde engel yok
YEREL HABERLER Bu şehirde engel yok
Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi ...
Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 ...
Otizm Derneği engellilerin yanında
YEREL HABERLER Otizm Derneği engellilerin yanında
Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı
YEREL HABERLER Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına ...
Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
BURKÜP engelleri kaldırdı
YEREL HABERLER BURKÜP engelleri kaldırdı
Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını ...
Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesislerine örnek proje ödülü
YEREL HABERLER Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesislerine örnek ...
Mavi kapaklar umut olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Mavi kapaklar umut olmaya devam ediyor
112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin
YEREL HABERLER 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin
Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi
YEREL HABERLER Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
YEREL HABERLER Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
Nilüfer’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Maskeli soyguncular PTT'yi işte böyle soydular Sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki kişi PTT'den 8 bin liralık yaptığı soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Maskeli soyguncular PTT'yi işte böyle soydular Sabah ...
Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile ...
Hamitler’in sokakları asfaltlandı
YEREL HABERLER Hamitler’in sokakları asfaltlandı
Nilüfer’de fidan dikimi başladı
YEREL HABERLER Nilüfer’de fidan dikimi başladı
İnegöl polisi alkışı hak etti... Bu kez ceza kesmediler Lastiği patlayan sürücünün imdadına polisler yetişti
YEREL HABERLER İnegöl polisi alkışı hak etti... Bu kez ceza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X