Sağlıkçılara vitamin takviyesi

Bursa’da Covid 19 sebebiyle karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi maksadıyla her gün yaklaşık 400 aileye vitamin destek paketi ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları için günlük tüketime uygun olarak hazırlanan vitamin destek paketlerinin dağıtımına da başladı.

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de ilk vak'anın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren adeta alarm durumuna geçen, Alo 153, Beyaz Masa ve Büyükşehir Santralini vatandaşların çağrılarına açıp, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerinden Pazar filelerine kadar her alanda destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin pik yaptığı bu günlerde hastalığa yakalanan vatandaşları vitaminle destekliyor. Bir taraftan gerek toplu taşıma araçları gerekse de hastaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığının kontrolünde, TARIM A.Ş ve BURFAŞ’ın da destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında C vitamini bakımından zengin turşu, limon, portakal, mandalina ve nardan oluşan vitamin destek paketleri her gün yaklaşık 400 aileye ulaştırılıyor.

Sağlıkçılara da destek

Pandemi sürecinde gerek toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma ve gerekse de konaklama imkanları ile sürekli sağlıkçıların yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, vitamin desteği konusunda pandemiyle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarını da unutmadı. Hal esnafının da katkılarıyla sağlık çalışanları için günlük tüketime uygun olarak hazırlanan portakal, mandalina, limon ve nardan oluşan C vitamini destek paketlerinin dağıtımına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, Yüksek İhtisas Hastanesinde gece nöbetinde çalışan doktorları ziyaret edip, vitamin destek paketlerini dağıttı.

