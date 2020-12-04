Yıldırım’da yatırımlar hız kesmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da yatırımlar hız kesmiyor

İHA

Yıldırım’da yatırımlar hız kesmiyor

Yıldırım Belediyesi mevcut parklarda yaptığı revizyon çalışmaları ile parkların bakım ve onarımını gerçekleştirirken, ilçeye yeni parklar ve sosyal alanlar kazandırıyor.
Yıldırım Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırarak vatandaşlara dinlenme alanları sunarken, çocuklar için güvenli oyun alanları meydana getiriyor. Yıldırım’da koronavirüs salgını hizmetin önüne geçemiyor. Gelecek sağlıklı günler için yatırımlarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, hem mevcut parkların revizyonunu gerçekleştirerek bu alanlarının değerini yitirmesinin önüne geçiyor, hem de yeni park alanlarıyla ilçedeki sosyal donatı sayısını artırıyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerinden olan Hümahatun ve Hafsahatun Evleri’nin bulunduğu 1. Avlu Sokak’ta yapımına başlanan parkta çalışmalarda son aşamaya gelindi. 788 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 3 bin 37 metrekarelik alanda oluşturulan park alanında, iki basketbol sahası, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve spor aletleri gibi birçok sosyal donatı bulunuyor. Çocuk oyun grupları montajı yapılan, kauçuk yürüyüş parkuru tamamlanan ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilen park tamamlandığında bölgeye artı değer sağlayacak. Öte yandan Ulus Mahalle Konağı’nın bulunduğu noktada yer alan parkta yenileme çalışmalarına başlayan ekiplerin gerçekleştirdiği revizyon sonrası bölge yeni bir görünüme kavuşacak. Yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, peyzaj ve yeşil alanlara sahip olacak park, salgın tehdidi geçtiğinde mahalle sakinlerinin
‘PARKLAR ÇOCUK SESLERİYLE DOLACAK’
Koronavirüs salgınının sona ermesiyle sağlıklı günlere kavuşulduğunda parkların eskiden olduğu gibi yeniden çocuk cıvıltılarıyla dolması adına hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımızın ait oldukları parkları yine eskisi gibi doldurmalarını, parklarda oynayarak sosyalleşmesini, toplumun bir parçası olmalarını sağlamak için belediye olarak yeni parklar yapmaya ve mevcut parklarımızda hasar gören parklardaki ekipmanları yenilemeye gayret gösteriyoruz. Koronavirüs tehlikesini geride bıraktığımızda minik Yıldırımlıların parkları eskiden olduğu gibi yeniden çocuk cıvıltılarıyla doldurması adına kauçuk zemin uygulamasının yanı sıra çocukların en sevdiği oyuncakları parklarımıza yerleştiriyoruz. Yavrularımızın evlerine kapanmadan, teknolojinin esiri olmadan, televizyonla, bilgisayarla ve mobil cihazlarla gereğinden fazla zaman kaybetmeden yeniden parklarda oynaması, arkadaşlık ve dostluk duygularını pekiştirmeleri bizleri de mutlu edecektir. Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıkları, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyor, ilçemize yeni park ve yeşil alanlar kazandırıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangın mahalleyi sokağa döktü Dışarıda kalan aileye komşuları sahip çıktı
YEREL HABERLER Yangın mahalleyi sokağa döktü Dışarıda kalan aileye ...
Sağlıkçılara vitamin takviyesi
YEREL HABERLER Sağlıkçılara vitamin takviyesi
İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü
YEREL HABERLER İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü
İhracat üssü Bursa ABD pazarını hedefliyor
YEREL HABERLER İhracat üssü Bursa ABD pazarını hedefliyor
(Özel) Türkiye’nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık İznik gölü 100 metre çekildi
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin beşinci büyük gölünde korkutan ...
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada Çarşı ortasında iki grubun dakikalarca süren silahlı çatışması kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma ...
Güzellik merkezleri hijyen tedbirlerini üst seviyeye çıkardı
YEREL HABERLER Güzellik merkezleri hijyen tedbirlerini üst seviyeye ...
Bu şehirde engel yok
YEREL HABERLER Bu şehirde engel yok
Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi ...
Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 ...
Otizm Derneği engellilerin yanında
YEREL HABERLER Otizm Derneği engellilerin yanında
Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı
YEREL HABERLER Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına ...
Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
BURKÜP engelleri kaldırdı
YEREL HABERLER BURKÜP engelleri kaldırdı
Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını ...
Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesislerine örnek proje ödülü
YEREL HABERLER Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesislerine örnek ...
Mavi kapaklar umut olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Mavi kapaklar umut olmaya devam ediyor
112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin
YEREL HABERLER 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin
Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi
YEREL HABERLER Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
YEREL HABERLER Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
Nilüfer’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Maskeli soyguncular PTT'yi işte böyle soydular Sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki kişi PTT'den 8 bin liralık yaptığı soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Maskeli soyguncular PTT'yi işte böyle soydular Sabah ...
Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile ...
Hamitler’in sokakları asfaltlandı
YEREL HABERLER Hamitler’in sokakları asfaltlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X