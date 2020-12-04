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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç şef akademisi kuruldu

İHA

Genç şef akademisi kuruldu

S.Pellegrino, kabiliyetli genç eflerin, gastronomi dünyasındaki en tanınmış ve önemli isimlerle tanışabileceği S.Pellegrino Genç Şef Akademisi (S.Pellegrino Young Chef Academy) platformunu kurduğunu duyurdu. Gastronominin dünyayı değiştirme gücüne gönülden inanan S.Pellegrino, düzenlediği S.Pellegrino Genç Şef Yarışması’nı bir adım öteye taşıyarak özel bir eğitim platformuna dönüştürüyor. Bu platform, özellikle içinden geçtiğimiz bu zor dönemde gastronominin geleceğine yön verecek yeni nesil şefleri destekleyerek, gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Genç şeflere yönelik zengin eğitim fırsatlarını da içinde barındıracak platform, dünya çapında önde gelen gastronomi isimleri ve ünlü ortaklarla beraber geliştirilecek.
S.Pellegrino Genç Şef yarışmasının temelleri üzerine kurulan S.Pellegrino Genç Şef Akademisi, eğitim odaklı bir yaklaşımı merkezine alan bir platform. Gastronomi konusuna tutku ve özveri ile yaklaşan S.Pellegrino Genç Şef Akademisi; genç kuşağın deneyim ile buluştuğu kapsayıcı bir alan sunuyor. Akademi, gastronomi alanında dünya çapında fark oluşturmak isteyen yeni kuşağın vizyoner yeteneklerini desteklemeyi hedefliyor.
S.Pellegrino Genç Şef Akademisi, kapılarını 70’ten fazla ülkeden gelen katılımcıya açarak, yeteneğin etnik köken, cinsiyet, coğrafya veya diğer faktörler açısından sınırlandırılmadığını garanti ediyor. Bugüne kadar düzenlenen S.Pellegrino Genç Şef yarışmasının tüm katılımcıları, yarışmanın farklı seviyelerdeki Ustalar, Rehberler ve Jüri Üyeleri gibi üst düzey katılımcılar ile beraber S.Pellegrino Genç Şef Akademisi’ne dahil oluyor.
Türkiye Pazarlama Direktörü Can Emci, “Bugüne kadar ülkemizden de genç şeflerin katılmasına destek olduğumuz bu platformun bir akademiye dönüşmesinden son derece mutluyuz. Akademi, dünya çapındaki usta şeflerden oluşan bir topluluk olmasının yanı sıra, gastronomi sektörünün geleceğini şekillendirmeye dair atılan önemli bir adımdır. Akademi sayesinde, yeni yetenekleri keşfetmek ve şeflerin birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırmak da mümkün olacak. Biz de Türkiye’den değerli genç şef ve mentörlerle bu akademide yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.
S.Pellegrino Genç Şef yarışması sırasında iz bırakmış küresel mutfak topluluğunun en ünlü üyelerinden bazıları, değerli uzmanlıklarını Akademi içinde paylaşarak kişisel deneyimlerini gelecek nesil şeflere aktarma fırsatını elde edecek. Enrico Bartolini, Manu Buffara, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen gibi tanınmış şefler ve Fine Dining Lovers dergi editörü Ryan King gibi alanındaki uzmanlar, Akademi’ye ilk katılan isimlerden bazıları. Alanındaki uzman bu kişiler, S.Pellegrino ile beraber çalışarak eğitim programını zenginleştirecek ve web seminerleri, röportajlar ve oturumlardan oluşan özel etkinlik takvimleri oluşturacak. Etkinlik takvimine, hayata geçirilecek S.Pellegrino Genç Şef Akademisi web sitesinde yer alacak.
S.Pellegrino Genç Şef Akademisi, Google ve Facebook gibi prestijli paydaşlar tarafından da destekleniyor. Paydaşlar, akademik yarışmalara katkıda bulunarak inovasyon, kapsayıcılık, iletişim ve benzeri konular ile ilgileneecek.

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