Başkan Aktaş gençlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş hayatının içerisinde olan ve farklı kurumlarda staj yapan öğrencilerin yer aldığı gençlerle sohbet edip şehri ve geleceğe dair fikirlerini aldı.

Bursa’nın ulaşımından kentsel dönüşümüne kadar birçok kangren olmuş sorununa çözüm üretmek için gece gündüz demeden çalışan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin ve Bursa’nın geleceği olan gençlerle de buluşarak fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan Aktaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda 18 25 yaş aralığında farklı sektörlerde çalışan ve çeşitli firmalarda staj yapan gençlerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda yapılan programda, gençler Bursa’ya ve Türkiye’ye yönelik merak ettikleri soruları Başkan Aktaş’a sordu. Geleceğe dair fikirlerini de dile getiren gençler, programın sonunda tek tek en beğendikleri türküleri de seslendirdi.

Büyükşehir gençlerin yanında

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleceğin teminatı olan gençlerle buluşarak Bursa'yı ve mahallelerini konuştuklarını söyledi. Hayallerini ve heyecanlarını gençlerle paylaştıklarını belirten Başkan Aktaş, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini dile getirdi. Şehir ve ülke adına beklentileri birinci ağızdan öğrendiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Yeter ki idealist olsunlar, vatan ve millet sevgisi ile işlerini doğru yapsınlar. Genç kardeşlerimizin dinamizmiyle ülkemizin çok daha güzel işlere imza atacağını inanıyorum. Farklı yörelerden göçerek Bursa’ya gelmişler. Nihayetinde hepimiz Bursa’da yaşıyoruz. Hepimiz Bursa’nın asli unsuruyuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Programın sonunda Başkan Aktaş tarafından programa katılan gençlere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.