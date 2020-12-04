Harmancık ve İnegöl'de su kesintisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Harmancık ve İnegöl ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Harmancık Merkez Mahallesinde yapımı devam eden doğalgaz, UEDAŞ ve BUSKİ tarafından yapılacak alt yapı çalışmaları kapsamında Merkez Mahalle, Ece Mahallesi ve civarında 04.12.2020 31.12.2020 tarihleri arasında 08:0018:00 saatleri aralığında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesinin tamamında 07.12.2020 tarihinde 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca Mahmudiye ve Hamidiye Mahallelerinde basınç düşüklüğü yaşanacak. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.