Nilüfer’de Kız Öğrenci Yurdu sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de Kız Öğrenci Yurdu sağlık çalışanlarına tahsis edildi

İHA

Nilüfer’de Kız Öğrenci Yurdu sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs vak’alarının yoğunlaşması ile riskleri daha da artan sağlık çalışanları için Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu tahsis etti. 41 odanın bulunduğu yurtta hâlen 23 sağlık çalışanı kalıyor.
Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgınında artan vakalar üzerine hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına daha fazla destek için harekete geçti. Bu kapsamda daha önce de sağlık çalışanlarına yurt ve otel tahsis eden Nilüfer Belediyesi, son dönemde artışların yaşanması ile evlerine gitmekte kaygı duyan sağlık çalışanları için Bursa Tabip Odası ile daha önce imzalanan protokol çerçevesinde Konak Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu tahsis etti. Yurt, 9 Kasımda bu yana yeniden sağlık çalışanlarına hizmet veriyor.
Pandeminin ilk başladığı dönemde Nilüfer Belediyesi, 10 Nisandan Temmuz ayı sonuna kadar isteyen sağlık çalışanlarını kız öğrenci yurdunda ağırlayarak, bir nebze de destek olmaya çalıştı.
Pandemi vakalarının yeniden yükselişi ile riskleri artan ve bu nedenle evlerine giderek yakınlarına virüs bulaştırma riskini oluşturmak istemeyen sağlık çalışanları için Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu yeniden hizmete açıldı. 9 Kasım’dan bu yana 23 sağlık çalışanı, Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda konaklıyor.
41 odası bulunan yurtta her odada bir kişi kalıyor. Sağlık çalışanlarına tahsis edilen yurt, onların hem daha iyi koşullarda dinlenmelerini hem de olası bir durumda virüsün başkalarına bulaşma riskini azaltıyor.
Kahvaltı hizmeti de verilen yurtta kalan sağlık çalışanları, yurdun internet ve çamaşırhane gibi bütün imkânlarından da yararlanabiliyor.
Yaz aylarında salgının azalmasıyla yurtta kalan sağlık çalışanlarının evlerine döndüklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, son dönemde yaşanan artışla tekrar böyle bir hizmete ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Başkan Erdem, daha önce olduğu gibi bu zorlu koşulların üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışmayla gelineceğine inandığını söyledi. Erdem “Sağlık çalışanlarımız çok uzun süredir büyük bir yükün altındalar. Büyük özveriyle çalışıyorlar. Bizler de onların yükünü bir nebze de olsa azaltmak için daha rahat kalabilecekleri ortamı oluşturmak istedik. Onların ve yakınlarının sağlığını koruyabilirsek ne mutlu bize. Umarız yurdumuzda verdiğimiz hizmetten memnun kalırlar” dedi.
Dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak yapılan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda bu süreçte kalmak isteyen sağlık çalışanlarının, Bursa Tabip Odası’na başvurması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Odun keserken bacağını kesti
YEREL HABERLER Odun keserken bacağını kesti
Arabasını çalan hırsızı böyle kovaladı
YEREL HABERLER Arabasını çalan hırsızı böyle kovaladı
Harmancık ve İnegöl'de su kesintisi
YEREL HABERLER Harmancık ve İnegöl'de su kesintisi
Tekstilde girişimcileri pandemi de engelleyemedi
YEREL HABERLER Tekstilde girişimcileri pandemi de engelleyemedi
Başkan Aktaş gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş gençlerle buluştu
Genç şef akademisi kuruldu
YEREL HABERLER Genç şef akademisi kuruldu
Yıldırım’da yatırımlar hız kesmiyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da yatırımlar hız kesmiyor
Yangın mahalleyi sokağa döktü Dışarıda kalan aileye komşuları sahip çıktı
YEREL HABERLER Yangın mahalleyi sokağa döktü Dışarıda kalan aileye ...
Sağlıkçılara vitamin takviyesi
YEREL HABERLER Sağlıkçılara vitamin takviyesi
İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü
YEREL HABERLER İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü
İhracat üssü Bursa ABD pazarını hedefliyor
YEREL HABERLER İhracat üssü Bursa ABD pazarını hedefliyor
(Özel) Türkiye’nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık İznik gölü 100 metre çekildi
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin beşinci büyük gölünde korkutan ...
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada Çarşı ortasında iki grubun dakikalarca süren silahlı çatışması kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma ...
Güzellik merkezleri hijyen tedbirlerini üst seviyeye çıkardı
YEREL HABERLER Güzellik merkezleri hijyen tedbirlerini üst seviyeye ...
Bu şehirde engel yok
YEREL HABERLER Bu şehirde engel yok
Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi ...
Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 ...
Otizm Derneği engellilerin yanında
YEREL HABERLER Otizm Derneği engellilerin yanında
Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı
YEREL HABERLER Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına ...
Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
BURKÜP engelleri kaldırdı
YEREL HABERLER BURKÜP engelleri kaldırdı
Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını ...
Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesislerine örnek proje ödülü
YEREL HABERLER Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesislerine örnek ...
Mavi kapaklar umut olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Mavi kapaklar umut olmaya devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X