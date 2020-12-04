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Türkiye'nin tanınmış kaplıcasına korona kısıtlaması

İHA

Türkiye'nin tanınmış kaplıcasına korona kısıtlaması

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Oylat Kaplıcaları Covid19 nedeniyle kapılarını kapattı.
Yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim uğrak yerlerinden biri olan Oylat, yeni tip korona virüs nedeniyle kapılarını kapattı. Bakanlar Kurulu Kararı ile Covid19 tedbirleri kapsamında kapılarını kapatan Oylat Kaplıcaları A.Ş. yönetiminden yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan Covid19 tedbirleri kapsamında, Oylat Kaplıcaları Tesisleri geçici süreliğine kapandı. Karar doğrultusunda ikinci bir emre kadar bizler de tesisleri kapalı tutacağız. Kapalı olan tesislerimizde tamir ve tadilat işlemleri gerçekleştirilecek. Yapılan tamir ve tadilat çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet vereceğiz. Oylat Kaplıcaları A.Ş. personeli kapatma kararının ardından kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak. Personelimizin kısa çalışma ödeneğine başvuru süreci başladı. Bunun haricinde personelimizin mağdur olmaması adına elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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