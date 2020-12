Büyükşehir'den korona mağduru esnafa büyük destek

Türkiye’de ilk korona virüs vak'asının görülmesiyle birlikte MartHaziran arasında örnek bir sosyal destek paketini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, esnafı yakından ilgilendiren kapsamlı bir destek paketini daha uygulamaya aldı. İş yeri kapanan esnafa su indiriminden, belediye alacaklarının ötelenmesine kadar bir dizi uygulama ile Bursalı esnafın bu süreci en az hasarla atlatması hedefleniyor.

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de ilk vak'anın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren adeta alarm durumuna geçen, Alo 153, Beyaz Masa ve Büyükşehir Santralini vatandaşların çağrılarına açıp, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerinden Pazar filelerine kadar her alanda destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin pik yaptığı bu günlerde yeni bir sosyal destek paketini devreye aldı. Gerek toplu taşıma araçları gerekse de hastaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, karantinadaki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına C vitamini destek paketlerinin ardından şimdi de özellikle genelge kapsamında işyerleri kapanan esnafa nefes olacak yeni uygulamaları devreye aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım ile birlikte yeni destek paketini kamuoyuna duyurdu.

Herkes etkilendi

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında dünya geneline yayılmaya başlayan Covid19 ile Mart ayından bu yana Türkiye’nin mücadele ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Covıd19 pandemisinin herkesi etkilediğini, günlük hayatın ve iş yaşamının büyük bir değişime uğradığını belirtti. Dünya geneline 64 milyon 500 bini aşan vakanın 1,5 milyona yakınının ölümle sonuçlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, Türkiye’de ise 19 milyonu aşan test sonucuyla yaklaşık 520 bin civarında hasta belirlendiğini, 418 bin 331 vatandaşın ise hastalığı atlatarak sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Bu süreçte 14 bin 316 vatandaşın da korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Başkan Aktaş, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Sağlık Bakanlığı’nın her gün açıkladığı veriler doğrultusunda tedbirlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Aktaş, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaya devam etmesini istedi.

"Mücadelenin her aşamasında varız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin süreçte Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, Valilik ve Kaymakamlıklarla koordineli bir şekilde Covıd19 salgınıyla mücadele çalışmalarını yürütmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, bu süreçte ilçe ve Büyükşehir Belediyeleri üzerindeki sorumluluk ve yükün çok arttığına dikkat çekti. Başkan Aktaş, “Sokak dezenfeksiyonundan, sosyal mesafenin sağlanmasına, dezavantajlı grupların desteklenmesinden sokakta sahipsiz yaşayan hayvanlara kadar mücadelenin her aşamasında önemli roller üstlendik. Ülkemizde salgının başladığı Mart ayından Haziran ayına kadarki süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları sık sık vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Haziran ayından itibaren kontrollü normalleşme sürecine girmiştik. Ancak bütün dünyada olduğu gibi virüs yayılımında 2. dalga yaşanıyor. Büyükşehir belediyesi olarak bizler, bu zorlu süreçte desteğimizle elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Gerek toplu taşıma araçları gerekse de hastaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bunun yanında sosyal hizmet anlamında desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Esnafa büyük destek

Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce vatandaşa dokunan önemli bir projeyi daha hayata geçirdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri hazırlayarak Bursalılara ulaştırdıklarını belirtti. Bu süreçten en fazla etkilenenler arasında ekonominin bel kemiği olan esnafın geldiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Esnafımızın pandemi sürecinden en az etkilenerek çıkması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu doğrultuda bazı çalışmalar yaptık. BESOB, Bursa Kent Konseyi ve ekip arkadaşlarımızla süreci değerlendirdik. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Belediye Meclisi’mizde bir karar alacağız. Bu doğrultuda, işyerleri kapanan işletme sahiplerinin mesken su faturalarına 1 Aralık’tan itibaren, süreç bir ay sonra normalleşse bile en az 3 ay boyunca yüzde 50 indirim uygulayacağız. Süreç uzarsa bizler de süreyi uzatacağız. Yine genelge kapsamında işyerlerini kapatmak durumunda kalan işyeri sahipleri ve bu işyerlerinde çalışan vatandaşlarımız için 70 bin adet gıda destek paketi hazırlıyoruz. Paketlerimiz kaliteli ve bir aileye yetecek şekilde olacak. Aynı kapsamda işyerlerini kapatmak durumunda kalan belediye kiracılarımızdan kısıtlılık süresi bitene kadar kira ve işgaliye ücretlerini almayacağız. Bu süreçte işyerlerindeki faaliyetlerini durdurmak durumunda kalan esnafımıza, önceki dönemdeki belediye alacaklarından dolayı herhangi bir yasal takip yapılmayacak” diye konuştu.

Başvurular yapılabilir

17 ilçenin tamamında pazarcılık faaliyeti yapan tüm pazarcı esnafına maske ve siperlik dağıtımı yapacaklarını da duyuran Başkan Aktaş, C vitamini destek paketi dağıtımını da sürdüreceklerini anlattı. Dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan aynı hassasiyetle sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Aktaş, “Bütün dileğimiz, ülkemizin bu süreci kısa zamanda bertaraf etmesidir. Bunun için devletimizin tüm organları azami gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Malum aşı planı açıklandı. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere aşı olması gereken öncelikli gruplar belirlendi. Bu süreçte hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Lütfen açıklanan tedbir kararlarına uyalım. Biz de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Her güçlüğü birlikte yenen bir millet olarak bu zor günleri de birlikte geride bırakacağız. Bugün itibariyle başlattığımız esnaf destek paketimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arzu eden herkes şartları uyuyorsa müracaatta bulunabilir. Gerekli çalışmalar da bizim tarafımızdan yerine getirilip gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Sunduğumuz paketin belediyemize maliyeti yaklaşık 26 milyon TL’dir. Allah’tan duamız, bu sıkıntının en kısa zamanda aşılmasıdır” dedi.

