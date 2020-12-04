Sedat Dursun, Bursaspor’la olan sözleşmesini feshetti

Bursaspor’da kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki Sedat Dursun, sözleşmesini feshetti. Bu durum TFF’nin resmi internet sitesine de yansıdı.

Bursaspor’da Serdar Özkan’dan sonra Sedat Dursun da sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Yeşilbeyazlı takımda kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki futbolcu, uzun zamandır çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürüyordu. Türkiye Futbol Federasyonu’na da resmen yansıyan fesih durumunun, 2 Aralık 2020’de gerçekleştiği öğrenildi. Sedat Dursun, Bursaspor A Takım formasını bu sezon 1, toplamda da 21 kez giydi.

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