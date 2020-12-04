TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Ümraniyespor: 3

TFF 1. Lig 12. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’a 31'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

28. dakikada ceza sahasına yapılan ortada, boş pozisyonda olan Zivkovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ataberk'te kaldı.

40. dakikada Kevin Mayi, ceza sahası içinde topla buluştu. Sert vuruşunda kaleci Ataberk, son anda topu kornere çeldi.

45+1. dakikada kornerden gelen top Alim Öztürk’ün önünde kaldı. Alim kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 01

51. dakikada Bursaspor defansının arkasına atılan topta Zivkovic, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Ataberk bu pozisyonda gole izin vermedi.

52. dakikada kornerden gelen topu Glumac, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 02

68. dakikada Alaaddin Okumuş, serbest vuruştan kaleye sert bir şut çıkarttı. Kaleci Ataberk zorlukla topu kornere çeldi.

77. dakikada Emirhan Aydoğan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden top ağlarla buluştu. 12

82. dakikada Bursaspor defansının arkasına sarkan Moussa Sow, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 13



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Baran Eraslan xxx, Gökmen Baltacı xxx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, İsmail Çokçalış xxx, Onur Atasayar x, Cüneyt Köz xxx, Emirhan Aydoğan xx, Ertuğrul Kurtuluş xx (Ramazan Keskin dk. 70 x), Recep Aydın x (Burak Kapacak dk. 46 xx), Burak Altıparmak xx, Kerem Şen x (Özer Hurmacı dk. 32 xx), Batuhan Kör xx (Berat Altındiş dk. 78 x), Ali Akman xx

Yedekler: Deniz Aydın, Kerem Kök, Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Tuğbey Akgün, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Er

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan xxx, Alim Öztürk xxxx, Alaaddin Okumuş xx, Tomislav Glumac xxx, Ercan Coşkun xx, Serkan Göksu xx (Hüseyin Çolak dk 87 ?), Batuhan Artarslan xxx, Bentley xxx (Mustafa Murat Uslu dk. 78 x), Honore Gomis xx (Moussa Sow dk. 65 xxx), Ante Zivkovic xx (Okan Derici dk. 65 xx), Kevin Mayi xxx (Turgut Doğan Şahin dk. 78 x)

Yedekler: Göktuğ Bakırtaş, Mustafa Eser, Emirhan Çalışkan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Alim Öztürk (dk. 45+1), Glumac (dk. 52), Moussa Sow (dk. 82) (Ümraniyespor), Emirhan Aydoğan (dk. 77) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Emirhan Aydoğan, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Bursaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.