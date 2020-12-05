Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk

Bursa’da, motosiklet üzerindeki sürücünün tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.
Bursa’da motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde seyir halindeyken, motosikletin üzerine yattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler,sürücüye tepki gösterdi.Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
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