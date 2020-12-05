Mağazadan televizyon hırsızlığı kamerada

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İsmail Hakkı SEYMENAbdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da bir mağazanın vitrinindeki 2 televizyonun çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Televizyonları çalan 2 şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

Hırsızlık olayı, geçen perşembe akşamı saat 18.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi´nde meydana geldi. Erikli Caddesi üzerinde bulunan mağazanın önüne gelen 2 şüpheli, vitrinde bulunan toplam 4 bin TL değerindeki 2 televizyonu çaldı. Şüpheliler, televizyonları kucaklarına alıp, kaçtı. Bir süre sonra televizyonların yerinde olmadığını fark eden mağaza çalışanı, durumu yetkililere bildirdi. Güvenlik kameraları izlendiğinde de televizyonların çalındığı ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen polis, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Abdulselam UĞUR

2020-12-05 09:47:55



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