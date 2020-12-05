Türkiye’de 590 bin Bursa’da 34 bin ailenin doğalgazı kesik

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın soru önergesi acı gerçeği ortaya çıkardı. Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı, borcundan dolayı Türkiye genelinde 590 bin, Bursa’da 34 bin ailenin doğalgazının kesik olduğunu bildirdi.

Gerek pandemi koşulları nedeniyle gerekse ekonomideki kötü gidişattan dolayı vatandaşların doğalgaz faturalarını ödemekte sıkıntı yaşadığını kaydeden CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Türkiye ve Bursa’daki doğalgaz abonelerinin borç ve kesintilerini soran Erkan Aydın’a Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den cevap geldi.

Bakan Dönmez verdiği cevapta Türkiye genelinde Eylül ayı sonu itibariyle kesilen 128 milyon 809 bin 427 doğalgaz faturasından 592 bin 523 faturanın ödenemediğini bildirdi.Yine Eylül sonu itibariyle Bursa’da kesilen 5 milyon 414 bin 737 faturadan 34 bin 112 faturanın ödenemeyerek kesildiğini söyledi.

Bakan Fatih Dönmez cevabında Erkan Aydın’ın önergede sorduğu Türkiye geneli ve Bursa’daki toplam doğalgaz borcuyla ilgili bilgi vermedi.

Türkiye genelinde toplamda yaklaşık 600 bin faturanın, Bursa’da da yaklaşık 35 bin faturanın ödenemeyerek kesilmesinin ekonominin geldiği noktayı gözler önüne serdiğine dikkat çeken Erkan Aydın,”Pandemi yasaklarının yeniden başlamasıyla evde kalma sürelerinin uzaması ve kış koşullarının giderek sertleşmesiyle artacak doğalgaz kullanımıyla vatandaşımızın borcunun üzerine borç eklenecek. Bu vatandaşlarımız açısından sürdürülebilir değil. Hükümetin bir an önce doğalgaz giderlerini düşürmeye yönelik adımlar atması ve vatandaşlarımızın bu konudan doğan mağduriyetlerini gidermesi gerekmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.