Bursaspor’da Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında salı günü karşı karşıya geleceği Bandırmaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında salı günü saat 13.30’da Bandırmaspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarına başladı. 31 mağlup oldukları Ümraniyespor karşılaşması sonrası izin yapmadan çalışmalarına startı veren yeşilbeyazlı takımda, morallerin bozuk olduğu gözlendi. Isınma hareketleri ile başlayan ve pas pres çalışmasıyla devam eden antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Dünkü karşılaşmada forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

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