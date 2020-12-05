Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, denetim noktasında yakalandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde denetim yapan polis ekipleri tarafından oto hırsızlığı suçundan arandığı tespit edilince yakalanan Coşkun T.'nin, hırsızlık yaptığı anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önce çevreyi kontrol eden şüphelinin, daha sonrasında otomobilin kapısını açarak içeri girmesi ve ardından otomobilin alarmının çalmasıyla birlikte panikleyerek, aldığı malzemeler ile bölgeden ayrılması yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-05 15:50:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.