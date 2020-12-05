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Bursa'da çocuklar kısıtlamada polisi görünce böyle saklandı Bursa'da kısıtlamaya uymayan çocuklar siren sesini duyunca saklanmaya çalıştı

İHA

Bursa'da çocuklar kısıtlamada polisi görünce böyle saklandı Bursa'da kısıtlamaya uymayan çocuklar siren sesini duyunca saklanmaya çalıştı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen okul bahçesinde top oynayan 6 çocuk, polisin siren sesini duyunca kaçtı. Polis sokaktan gidene kadar yüksek bir duvarın üzerinde bekleyen maskesiz çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. O anlar ise cep telefonunun kamerasına yansıdı.
Kısıtlamaya rağmen merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nun bahçesindeki sahada 6 çocuğun top oynadığı anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine okulun bulunduğu sokağa gelen polis aracının siren sesini duyan çocuklar panikle kaçtı.
Çocuklar, polisten gizlenmek için top oynadıkları sahanın arkasında bulunan yüksek bir duvarın üzerine çıktı. 6 çocuk tehlikeye aldırış etmeden, polis gidene kadar duvarın üzerinde bekledi. Daha sonra çocuklar, duvarın üzerinden yürüyerek, yola çıktı. Çocukların maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları ve duvar üzerindeki tehlikeli yürüyüşü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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