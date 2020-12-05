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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında çift kale maç yaptılar

İHA

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında çift kale maç yaptılar

Bursa'da bir grup sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, çift kale maç yapması dikkat çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasında çift kale mahalle maçı yaptı. Korona virüs vakalarının en çok görüldüğü Bursa'da tedbirlere uyulmaması endişeye sebep oldu. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde yeşil alanda toplanan kalabalık grup, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak futbol oynadığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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