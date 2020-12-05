Bursaspor’da bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Bursaspor Kulübü, bir oyuncularının Covid19 PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da, bir oyuncunun Covid19 PCR testi pozitif çıktı. Yeşil beyazlı kulüp yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve A Takım personelimize yapılan PCR testi sonucunda futbolcu takımımız oyuncularından birinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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