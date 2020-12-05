Bursa'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Haydar G. (35) isimli şahıs tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan takip edilen Haydar G. isimli şahıs Fevzipaşa caddesi üzerinde satışa hazır çok sayıda kimyasal uyuşturucu madde ile gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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