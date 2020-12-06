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Renk cümbüşünü çekerken aman dikkat Soğuklar da ciğerimizin yangınını söndürmedi Bir ayda 85 orman yangını yaşandı Manzara izlerken, kurumuş gazelleri izlemek isterken ormanı yakmayın

İHA

Renk cümbüşünü çekerken aman dikkat Soğuklar da ciğerimizin yangınını söndürmedi Bir ayda 85 orman yangını yaşandı Manzara izlerken, kurumuş gazelleri izlemek isterken ormanı yakmayın

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasına rağmen orman yangınları sürüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında ülke genelinde 85 orman yangını çıktığını açıklayan OGM yetkilileri, kışın gelmesiyle ormanlık alanlarda oluşan renk cümbüşünü görüntülemek isteyen vatandaşların yangınlara karşı hassas davranmaları gerektiğini bildirdi.
Havaların soğumasına rağmen ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. İHA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) edindiği resmi verilerine göre, geçtiğimiz Kasım ayı boyunca ülke genelinde 85 ayrı orman yangını vakası yaşandı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Kasım ayı boyunca Artvin’den Antalya’ya, Sakarya’dan Isparta’ya, Kastamonu’dan Adana’ya, İzmir’den Kahramanmaraş’a birçok ilde tam 85 ayrı orman yangını çıktı.

"Manzara çekerken ormanı yakmayın"
Arazöz ve dozerlerin karadan müdahale ettiği yangınlarda ağaçlarla birlikte ormanda yaşayan hayvanlar da zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü, pastırma sıcaklarından yararlanıp ormanlık alana giden vatandaşların hassas olması gerektiğini bildirdi. Yetkililer, ormanlık alanlarda ağaçların yaprakların düşmesi ve yaprakların renk değişimiyle oluşan muhteşem manzaraları görüntülemek için ormanlık alana giren vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ormanlık alanlardaki renk cümbüşünün muhteşemliğine kendine kaptıranların, yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan uzak kalmaları istenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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