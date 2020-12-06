Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı, panik anları kamerada

Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)- BURSA´da bir akaryakıt istasyonunda otomobilin motor kısmının alev almasıyla büyük panik yaşandı. Çevredekiler otomobilin etrafından kaçarken, alevler kısa sürede söndürüldü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 3 Aralık saat 23.20'de merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi´nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için istasyona gelen sürücü beklediği sırada, otomobilinin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilin etrafında sorunu çözmek için toplanan 6 kişi de, bir anda alevleri görünce panik halinde kaçtı. İstasyon görevlisi, yangın söndürme tüpünü alarak alevleri söndürdü. Yaşanan panik anları ise, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-12-06 10:24:01
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