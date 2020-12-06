Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı, panik anları kamerada



Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)- BURSA´da bir akaryakıt istasyonunda otomobilin motor kısmının alev almasıyla büyük panik yaşandı. Çevredekiler otomobilin etrafından kaçarken, alevler kısa sürede söndürüldü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Aralık saat 23.20'de merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi´nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için istasyona gelen sürücü beklediği sırada, otomobilinin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilin etrafında sorunu çözmek için toplanan 6 kişi de, bir anda alevleri görünce panik halinde kaçtı. İstasyon görevlisi, yangın söndürme tüpünü alarak alevleri söndürdü. Yaşanan panik anları ise, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-12-06 10:24:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.