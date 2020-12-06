Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi



Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA) BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, mahalle ve sokaklarda dron ile denetim gerçekleştirıldı. Kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı. Ekipler, insan kalabalığının yoğun olduğu meydan, cadde, pazar ve çarşılarda görev aldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de kentin merkezindeki farklı noktalarda dron ile denetim gerçekleştirdi. Ekipler, dronla tespit ettikleri ihlalleri gerekli birimlere ileterek, olumsuzlukları önledi. Koronavirüs tedbirlerine uymayıp, ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR

2020-12-06 11:17:21



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