Frutti Extra Bursaspor’da bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Frutti Extra Bursaspor, bir oyuncularının Covid19 PCR testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da, bir oyuncunun Covid19 PCR testi pozitif çıktı. Yeşilbeyazlı kulüp yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüz tarafından 5 Aralık Cumartesi günü yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.