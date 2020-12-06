Ataberk Dadakdeniz: “Sonuç ve oyun için üzgünüz”

Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz, Ümraniyespor karşısında aldıkları sonuçtan ve sergiledikleri oyundan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası üzgün olduklarını söyledi. Son olarak konuk ettikleri Ümraniyespor’a 31 mağlup olan yeşilbeyazlılarda morallerin bozuk olduğu gözlenirken, 21 yaşındaki file bekçisi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sonuç ve oyun için üzgünüz. Hedeflerimiz için çalışmaya devam edeceğiz! Bize her daim inanan büyük Bursaspor camiasını başarıya taşımak için mücadeleye devam.”

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