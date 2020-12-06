Otomotiv ihracatı kasımda 2,7 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisi, kasımda bu yılın aylık bazdaki ikinci en yüksek ihracatına ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör ihracatı kasımda yüzde 0,3 artışla 2 milyar 698 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi ihracatının yüzde 1, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatının da yüzde 43 arttığı kasım ayında, Fransa’ya yüzde 28, Birleşik Krallık’a da yüzde 43 artış kaydedildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisinin son üç aylık ihracat ortalaması 2,7 milyar dolar oldu. Bu yıl sonunda pandemi nedeniyle 25 milyar dolar olarak revize ettiğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisi, pandemi ile mücadele içinde geçen 2020 yılının bitmesine haftalar kala aylık bazda ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektör ihracatı kasım ayında yüzde 0,3 artışla 2 milyar 698 milyon dolar oldu.

Otomotiv sektörü, böylece bu yıl ekimde gerçekleştirdiği 2,9 milyar dolarlık ihracatın ardından aylık bazda ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Kasım ayında Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün payı da yüzde 16,8 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinin son üç aylık ihracat ortalamasının 2,7 milyar olduğunu vurgulayarak “Bu yıl sonunda pandemi nedeniyle 25 milyar dolar olarak revize ettiğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kasım ayında Tedarik endüstrisi ihracatının yüzde 1, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatının da yüzde 43 arttığını dile getiren Baran Çelik, “Geçen ay Fransa’ya yüzde 28, Birleşik Krallık’a da yüzde 43 artış gerçekleştirdik. Bununla birlikte ocakkasım dönemindeki 11 aylık ihracatımız, pandeminin olumsuz etkisiyle geçen yıla göre yüzde 19 düşüşle 22,75 milyar dolar oldu” diye konuştu.



Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 arttı

Kasımda Binek Otomobil ihracatı yüzde 13,5 azalarak 1 milyar 8 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 artışla 908 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 43 artışla 536 milyon dolar ve OtobüsMinibüsMidibüs ihracatı da yüzde 25 azalışla 143 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya’ya yüzde 13 artış görülürken, İtalya’ya yüzde 10, İspanya’ya yüzde 63, Rusya’ya yüzde 18, Polonya’ya yüzde 26 artış, Romanya’ya yüzde 31, Slovenya’ya yüzde 50 ve İran’a yüzde 63 düşüş yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 55, İsrail’e yüzde 32, Mısır’a yüzde 40, ABD’ye yüzde 27 ihracat artışı kaydedildi. Buna karşılık İtalya’ya yüzde 12, Almanya’ya yüzde 45, İspanya’ya yüzde 20, Birleşik Krallık’a yüzde 19, Slovenya’ya yüzde 17 ve Belçika’ya yüzde 51 ihracat düşüşü görüldü.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 176, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 53, Belçika’ya yüzde 129, Slovenya’ya yüzde 46, İspanya’ya yüzde 84 artış, Hollanda’ya yüzde 76 ve Almanya’ya yüzde 34 düşüş yaşandı.

OtobüsMinibüsMidibüs ürün grubu ihracatında ise İtalya’ya yüzde 71, Almanya’ya yüzde 30 düşüş, İsveç, AzerbaycanNahçıvan ve Macaristan’a ise yüksek oranlarda artış oldu.

Almanya’ya yüzde 12 azalış, Fransa’ya ise yüzde 28 artış

Kasımda en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 12 azalarak 351 milyon dolar oldu. Buna karşılık ikinci büyük pazar Fransa’ya ise yüzde 28 artışla 329 milyon dolar, Birleşik Krallık’a da yüzde 43 artışla 265 milyon dolar ihracat yapıldı. Kasımda önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 11, ABD’ye yüzde 32, İsrail’e yüzde 27, Mısır’a yüzde 34 ihracat artışı, Slovenya’ya yüzde 12, Fas’a yüzde 15, Romanya’ya yüzde 46, Hollanda’ya ise yüzde 54 düşüş oldu.



AB’ye ihracat 2,1 milyar dolar oldu

Geçen ay ülke grubu bazından en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine 2 milyar 78 milyon dolar ihracat yapıldı. AB Ülkeleri, ihracattan aldığı yüzde 77 pay ile yine ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemi ile aynı gerçekleşti. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine ise yüzde 26 artış yaşandı.

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