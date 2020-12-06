BEBKA Genel Sekreteri Durak: “BUTEKOM iş dünyası için çok iyi kurgulanmış bir merkez”

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, BTSO liderliğinde BEBKA’nın güdümlü projesi kapsamında hayata geçen BUTEKOM bünyesindeki Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nin (İKMAMM) hem sanayiye hem de üniversitelere önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, BTSO liderliğinde BEBKA destekleriyle Bursa ekonomisine kazandırılan Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ve İKMAMM ile iş dünyasının ihtiyacı olan enerji verimliliği alanında önemli rol üstlenen BTSO Enerji Verimliliği Merkezi’ni (EVM) inceledi. Bölgede sürdürülebilir kalkınmaya öncülük ederek, ulusal kalkınma vizyonuna katkı sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Durak, kentin en önemli dinamiklerinden olan BTSO’nun Bursa’daki en önemli proje ortaklarından birisi olduğunu söyledi.

Mükemmeliyet merkezlerinin sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandığını ifade eden Durak, “Çok iyi bir şekilde kurgulanmış İKMAMM ile Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi, firmalarımıza önemli imkanlar sunuyor. Mükemmeliyet merkezleri, yurt dışında yapılması daha uzun süren, yüksek maliyetli analizlerin ve testlerin akredite bir şekilde yapılması, üreticimizin ihtiyaçlarına daha çabuk hizmet verilmesi açısından büyük avantajlar sağlıyor. Aynı zamanda burada TÜBİTAK’ın projeleri kapsamında nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi, özellikle doktora yapanların istihdam edilmesi de önemli. Türkiye’deki birçok sanayi ve ticaret odasında bu alt yapı yok.” ifadelerini kullandı.

BTSO’nun Bursa’ya değer katan vizyoner bir yapısının olduğunun altını çizen Durak, şöyle konuştu: “BTSO’nun projeleri ülkemizin hedeflerine güç katıyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kurulunun Bursa için kıymetli hizmetleri var. Bu çalışmaların diğer ticaret ve sanayi odalarına da örnek olmasını diliyorum. Özellikle BTSO ile birlikte bugüne kadar yürütülen önemli projeler neticesinde çok başarılı çıktılar elde edildi. Bu projeler, katma değerli üretimin ve istihdamın artırılmasına katkılar sunuyor. BEBKA olarak önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. BTSO’ya kent ekonomisine değer katan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

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