Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında Güzelyalı sahili boş kaldı

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Bursa’da hafta sonları dolup taşan Mudanya Güzelyalı sahili sokağa çıkma kısıtlamasında kuşlara kaldı.

Bursa’da özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan Mudanya Güzelyalı sahili sokağa çıkma kısıtlamasında bomboş kaldı. Havanın, güneşin ve denizin temiz olmasının en çok tadını güvercin ve martılar çıkardı. Bazı vatandaşlar kapısının önünden güvercinlere yem atarken, denize yakın oturanlar ise martıları besledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi 05.00 itibari ile sona erecek.

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