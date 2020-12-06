Kısıtlamaya uymayan Suriyeli kaçağa ceza



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'nın İnegöl ilçesine kaçak yollarla Suriye'den gelen Muhammed A.'ya, sokağa çıkma yasağına uymadığı için ceza kesildi. Yunus A., Bursa Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Çardak Camii Kavşağı mevkinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoldaki iki kişiyi durdurdu. Suriye uyruklu olduğu anlaşılan şüphelilerden biri kimliğini göstermedi. Yapılan araştırma sonucu, kimlik göstermeyen kişinin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girip, daha sonra da İnegöl'e gelen Muhammed A. olduğu tespit edildi.

İki kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulanırken, Muhammed A., sınır dışı edilmek üzere Bursa Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-06 17:00:13



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