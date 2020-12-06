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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor taktik antrenman yaptı

İHA

Bursaspor taktik antrenman yaptı

Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.
TFF 1.Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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